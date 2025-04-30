На 15 дней продлили выплаты контрактникам СВО из Башкирии

Вчера, 29 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о внесении изменений в указ о мерах поддержки участников специальной военной операции.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации республики, срок действия выплат при заключении контракта с российским Министерством Обороны продлен до 15 мая текущего года. Ранее установленный срок действия этой меры поддержки истекал сегодня — 30 апреля.
Напомним, жители Башкирии, которые подписали контракт на военную службу, получат единовременную выплату в 1,6 миллиона рублей. С учетом федеральной доплаты общая сумма выплаты составит два миллиона.
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