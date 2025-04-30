В Иркутской области вводят ограничения на продажу алкоголя с 1 по 9 мая 2025

— В Иркутске, согласно распоряжению от 22 апреля, запрет будет действовать в местах проведения торжеств и в радиусе 100 метров вокруг них. Важно отметить, что это не распространяется на заведения общественного питания, которые могут продолжать продавать алкоголь в рамках оказания услуг, — рассказывают в правительстве.