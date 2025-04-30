В Иркутской области вводят ограничения на продажу алкоголя с 1 по 9 мая 2025

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 26 муниципальных образований Иркутской области вводят временные ограничения на розничную продажу спиртного. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, эти меры касаются периодов проведения праздничных мероприятий с 1 по 9 мая 2025 года.
— В Иркутске, согласно распоряжению от 22 апреля, запрет будет действовать в местах проведения торжеств и в радиусе 100 метров вокруг них. Важно отметить, что это не распространяется на заведения общественного питания, которые могут продолжать продавать алкоголь в рамках оказания услуг, — рассказывают в правительстве.
Важно! Нарушителей ждут серьезные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 300 тысяч рублей. При этом возможна конфискация продукции.