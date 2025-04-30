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Электрички Самара—Новосемейкино временно заменят автобусами

Электрички Самара—Новосемейкино временно заменяют автобусамиДо 4 мая движение электричек между Самарой и Новосемейкино приостановлено из-за ремонта железнодорожного переезда.

Электрички Самара—Новосемейкино временно заменяют автобусами.

До 4 мая движение электричек между Самарой и Новосемейкино приостановлено из-за ремонта железнодорожного переезда. Пассажиров переведут на усиленный автобусный маршрут № 410А с интервалом 15 минут.

Расписание разместят на вокзалах, в праздники планируется увеличить количество рейсов. Летом проведут расчеты пиковых нагрузок для оптимизации пассажирских перевозок.

Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что администрация Октябрьского района обещает новые культурные площадки для молодежи.

Также стало известно о том, что самарские «Крылья» забили 1000-й гол и вошли в состав элитных команд России.

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