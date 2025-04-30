Хирурги в Татарстане впервые удалили осколок из бьющегося сердца бойца СВО

«Нам необходимо было убрать оставшиеся осколки из грудной стенки, а во время дообследования мы обнаружили осколок в сердце. Созвонились с коллегами из МКДЦ и стали готовиться к операции», — рассказал руководитель военного госпиталя при Республиканской клинической больнице Михаил Бурмистров.
Как правило, для извлечения инородного тела хирурги прибегают к остановке сердечной деятельности. Однако врачи из Татарстана выбрали другой путь. Михаил Бурмистров пояснил, что проведение операции на работающем сердце исключило потенциальные опасности, сопряженные с искусственным охлаждением органа и использованием аппарата искусственного кровообращения. В результате пациент получил сокращение времени операции и более быструю реабилитацию.
На операционном столе оказался участник СВО. Обычно при таких травмах бойцов освобождают от службы. Однако пациент изъявил желание вернуться в ряды армии.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что медики Пермской краевой клинической больницы спасли жизнь участнику спецоперации после ранения: они извлекли застрявший в его сердце осколок.