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Хирурги в Татарстане впервые удалили осколок из бьющегося сердца бойца СВО

КАЗАНЬ, 30 апреля, ФедералПресс. Врачи в Татарстане впервые успешно удалили осколок из работающего сердца пациента, избежав использования аппарата искусственного кровообращения. Эта сложная операция была выполнена специалистами Республиканской клинической больницы и Межрегионального клинико-диагностического центра.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Нам необходимо было убрать оставшиеся осколки из грудной стенки, а во время дообследования мы обнаружили осколок в сердце. Созвонились с коллегами из МКДЦ и стали готовиться к операции», — рассказал руководитель военного госпиталя при Республиканской клинической больнице Михаил Бурмистров.

Как правило, для извлечения инородного тела хирурги прибегают к остановке сердечной деятельности. Однако врачи из Татарстана выбрали другой путь. Михаил Бурмистров пояснил, что проведение операции на работающем сердце исключило потенциальные опасности, сопряженные с искусственным охлаждением органа и использованием аппарата искусственного кровообращения. В результате пациент получил сокращение времени операции и более быструю реабилитацию.

На операционном столе оказался участник СВО. Обычно при таких травмах бойцов освобождают от службы. Однако пациент изъявил желание вернуться в ряды армии.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что медики Пермской краевой клинической больницы спасли жизнь участнику спецоперации после ранения: они извлекли застрявший в его сердце осколок.