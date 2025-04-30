Хирурги в Татарстане впервые удалили осколок из бьющегося сердца бойца СВО

Как правило, для извлечения инородного тела хирурги прибегают к остановке сердечной деятельности. Однако врачи из Татарстана выбрали другой путь. Михаил Бурмистров пояснил, что проведение операции на работающем сердце исключило потенциальные опасности, сопряженные с искусственным охлаждением органа и использованием аппарата искусственного кровообращения. В результате пациент получил сокращение времени операции и более быструю реабилитацию.