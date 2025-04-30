В Минздраве высказались в пользу вакцинации мальчиков против ВПЧ

«Сегодня поднимаются вопросы, в том числе среди депутатов и среди населения, по вакцинации не только девочек, не ограничиваться полом, а прививать и мальчиков. Есть предложение по расширению возрастных границ и не ограничиваться 11 годами, и международный опыт сегодня показывает, что фактически с 9 лет прививают. Сегодня эти предложения рассматриваются. И я думаю, что это очень логично и правильно», — сказала министр.