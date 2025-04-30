Красноярцам запретили ходить в лес на праздничных выходных

Об этом рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса.
С 1 мая жителям и гостям края будет запрещено посещать леса, а также выезжать на территорию гослесфонда на транспортных средствах. Помимо этого, начнут действовать запреты на разведение костров в лесах и использование открытого огня. Эти ограничения распространяются на все муниципальные образования региона, за исключением Эвенкийского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Туруханского районов.
В преддверии первомайских праздников краевой Лесопожарный центр усиливает подразделения в центральной, восточной и западной группах районов. В этих территориях зафиксировано наибольшее число возгораний в лесу в текущем пожароопасном сезоне. Дополнительных специалистов перебросили из Мотыгинского и Эвенкийского районов, Пировского муниципального округа. Ранее авиапожарными северных подразделений усилили подразделения южных территорий.
Во внутрибазовом маневрировании по краю задействованы 337 специалистов краевого Лесопожарного центра, организованы 47 круглосуточных точек базирования лесных пожарных. Это позволяет фиксировать очаги возгораний на ранней стадии и незамедлительно приступать к тушению.
Также вместе с огнеборцами в усиленном режиме все праздничные дни патрулировать территории гослесфонда будут инспекторы Лесной охраны и охотнадзора, сотрудники лесничеств и краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям. С воздуха за развитием ситуации в лесах продолжат следить беспилотники и камеры на вышках сотовой связи.
«Необходимо с пониманием отнестись к вводящимся ограничениям и строго соблюдать все правила пожарной безопасности в этот период. Не забывайте, что огнеборцы каждый день рискуют собственными жизнями, борясь со стихией и защищая наши дома, имущество и объекты экономики края», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексей Большаков.
Виновникам лесных пожаров грозят крупные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. Также они будут обязаны возместить затраты на ликвидацию огня.
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.