Красноярцам запретили ходить в лес на праздничных выходных

С 1 мая жителям и гостям края будет запрещено посещать леса, а также выезжать на территорию гослесфонда на транспортных средствах. Помимо этого, начнут действовать запреты на разведение костров в лесах и использование открытого огня. Эти ограничения распространяются на все муниципальные образования региона, за исключением Эвенкийского, Таймырского Долгано-Ненецкого и Туруханского районов.