В Омске на четыре дня перекроют центр из-за майских праздников

В Омске в дни праздников будут перекрыты некоторые центральные улицы и площади из-за подготовки ко Дню Победы. Ограничения связаны с тренировками, торжественным построением войск, шествием «Бессмертный полк» и другими праздничными событиями. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Омска.