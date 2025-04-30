В Омске на четыре дня перекроют центр из-за майских праздников

В Омске в дни праздников будут перекрыты некоторые центральные улицы и площади из-за подготовки ко Дню Победы. Ограничения связаны с тренировками, торжественным построением войск, шествием «Бессмертный полк» и другими праздничными событиями. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Омска.
Также нельзя будет парковаться в местах проведения мероприятий. Водителям необходимо планировать маршруты и учитывать изменения:
- С 21:00 6 мая до 8:00 7 мая будет недоступна для проезда улица Певцова, на участке от улицы Фрунзе до Банковского переулка;
- С 21:00 6 мая до 7:00 9 мая будет перекрыта улица Коммунистическая, на участке от улицы Красный Путь до улицы Певцова;
- 7 мая с 19:30 до полуночи будут перекрыты улицы в центре города, включая Ленина и Тарскую;
- 9 мая с 7:00 до 22:00 будут закрыты участки на улицах Красный Путь, Ленина, Фрунзе и других центральных улицах.
Все водители должны следить за временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков. Участникам мероприятий рекомендуется соблюдать меры безопасности.