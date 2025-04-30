Многократно ускорены взаимодействия квантовых компьютеров со светом

Использование квартона позволило ученым подавить значительное число помех, возникающих в процессе чтения кубита, и добиться на порядок более быстрой и при этом корректной передачи квантовой информации из ячеек памяти в частицы света. Будущие версии этого устройства, как прогнозируют исследователи, смогут повысить скорость взаимодействий между микроволновыми фотонами и кубитами еще в несколько раз, что также можно будет использовать для ускорения вычислительных операций внутри самого квантового компьютера.