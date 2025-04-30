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Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года

Воробьев: модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года, ведется строительство разворотных петель, путепроводов, расширение полос, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Каширка хорошо всем известна — это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населенные пункты, которые развиваются. Наша задача — грамотно развязать здесь все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать, как в сторону области, так и обратно. К концу 2026 года мы полностью модернизируем четырехкилометровый участок Каширского шоссе — сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного», — сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора региона.

Согласно сообщению, после завершения реконструкции пропускная способность Каширского шоссе увеличится на 25−30%. Время в пути по направлению в Москву и обратно уменьшится в среднем на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тысяч жителей Ленинского городского округа.

Каширское шоссе расширяют до 6−8 полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа. В мае 2023 года был сдан съезд с Володарского шоссе на А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей населенных пунктов Володарка, Апаринки и Петровский, добираться в столицу стало гораздо быстрее. В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширским шоссе и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в Москву стали экономить порядка 10 минут. В начале текущей недели было завершено строительство многоуровневой транспортной развязки. Она обеспечила свободный проезд с Каширского на Володарское шоссе.