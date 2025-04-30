Модернизация Каширского шоссе завершится к концу 2026 года

«Каширка хорошо всем известна — это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населенные пункты, которые развиваются. Наша задача — грамотно развязать здесь все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать, как в сторону области, так и обратно. К концу 2026 года мы полностью модернизируем четырехкилометровый участок Каширского шоссе — сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного», — сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора региона.