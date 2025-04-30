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Автобусный маршрут № 112 продлят в Ростове до Центрального рынка

В Ростове-на-Дону изменят схему движения межмуниципального автобуса № 112.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону до Центрального рынка продлят межмуниципальный маршрут № 112, обслуживающий поселок Октябрьский. Об этом со ссылкой на минтранс региона сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Сейчас автобусы еще разворачиваются на площади Космонавтов, но в ближайшее время шесть машин среднего класса планируют пустить по Космонавтов, Михаила Нагибина и Ворошиловскому. Маршрут также будет проходить по Королева, Штахановского, Вятской, Орской и Алябьева.

Речь идет о направлении с нерегулируемым тарифом. Льготы для пассажиров не планируются. Перевозчик должен начать работу на маршруте в течение 90 дней после подведения итогов конкурса.