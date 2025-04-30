Автобусный маршрут № 112 продлят в Ростове до Центрального рынка

Сейчас автобусы еще разворачиваются на площади Космонавтов, но в ближайшее время шесть машин среднего класса планируют пустить по Космонавтов, Михаила Нагибина и Ворошиловскому. Маршрут также будет проходить по Королева, Штахановского, Вятской, Орской и Алябьева.