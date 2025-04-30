Группе омичей, занимавшихся разбоем, грозит до 10 лет колонии

«В процессе совершения одного из вымогательств обвиняемые ограбили потерпевшего, похитив денежные средства и телефон. В другом случае они под угрозой причинения ножевых ранений совершили разбойное нападение на случайного прохожего, заставив потерпевшего перевести с банковского счета 24 тысячи рублей на карту одного из нападавших, а также заложить телефон в ломбарде и передать им деньги. Мужчина сообщил об этом работнику ломбарда, который вызвал сотрудников полиции», — уточнили в пресс-службе.