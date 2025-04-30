Почти сотню килограммов семян сосны посеяли на Фёдоровском лесном питомнике

В конце апреля завершён посев 98,4 кг семян сосны на Фёдоровском питомнике. Семена заготавливались заранее и проходили специальную обработку для повышения всхожести. Посадочный материал высаживали как механизированным методом, так и вручную, обеспечивая оптимальную глубину заделки и защиту от внешних факторов.