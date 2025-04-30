С осужденного на 20 лет Анатолия Быкова взыскали 200 тысяч рублей

С осужденного бизнесмена и депутата Анатолия Быкова взыскали 200 тысяч рублей за неудавшееся покушение на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В суд с иском на Анатолия Быкова обратился вице-президент региональной федерации бокса Андрей Грабовский. Он затребовал 30 млн рублей компенсации за покушение на его жизнь.
Рассмотрев иск, суд удовлетворил ходатайство, но снизил размер суммы до 200 тысяч рублей.
Само покушение произошло 1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный. Киллер открыл огонь из автомата по автомобилю мужчины. Но потерпевшему удалось спастись.
Анатолий Быков настаивал на своей невиновности по всем уголовным делам, которые ему вменяли последние годы. Однако его приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
Отметим, что Андрей Грабовский отбывает наказание за организацию убийства сотрудника милиции, совершенного в 2004 году. В 2020 году ему назначили 13 лет колонии строгого режима.
Напомним, что в январе Анатолию Быкову исполнилось 65 лет. Юбилей он отметил в колонии строгого режима.