Завтра в Перми изменится движение транспорта

С 11:45 до 16:30 автобусы № 19, 45, 59 и 74 будут ходить в объезд перекрытого Компроса по улице Куйбышева, автобусы № 1, 36, 51, 67 и 81 будут объезжать по улицам Пушкина и Сибирской. Маршрут автобуса № 50 будет укорочен до Комсомольской площади, а автобуса № 60 — до ПНИПУ. Автобус № 13 в обе стороны будет ходить по улице Белинского. Трамвай № 11 будет перенаправлен по улице Ленина.