Завтра в Перми изменится движение транспорта

Днем 1 мая на маршруты пермских автобусов и трамваев повлияет ограничение движения из-за эстафеты, а вечерние изменения связаны с фейерверком, сообщает городской дептранс.
С 11:45 до 16:30 автобусы № 19, 45, 59 и 74 будут ходить в объезд перекрытого Компроса по улице Куйбышева, автобусы № 1, 36, 51, 67 и 81 будут объезжать по улицам Пушкина и Сибирской. Маршрут автобуса № 50 будет укорочен до Комсомольской площади, а автобуса № 60 — до ПНИПУ. Автобус № 13 в обе стороны будет ходить по улице Белинского. Трамвай № 11 будет перенаправлен по улице Ленина.
На время проведения фейерверка, с 22:30 до 23:30, будет прекращено движение всех видов транспорта по Коммунальному мосту. Пешеходов ограничение тоже касается. Зато горожане смогут добраться домой после праздничного салюта. Для этого будет продлена работа автобусов № 3, 6, 15, 20, 32, 36, 50, 51, 53, 60, 67, 72, 74, 77, 81 и трамваев № 4 и 7. Последние рейсы они совершат после 23:30.
Кроме того, в 23:20 от Перми II (в 23:27 от Перми I) по кольцевому маршруту отправится электричка. Ею можно воспользоваться, чтобы попасть в Мотовилиху, Орджоникидзевский район или на комплекс ППИ.