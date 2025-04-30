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Май начнется неблагоприятно для метеозависимых

Магнитные бури будут влиять на метеозависимых с 1 по 7 мая.

Источник: Freepik

Начало мая будет сопровождаться магнитными бурями. С 1 по 7 мая Владивосток и Приморский край ожидает магнитная буря уровня G1, учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили точные даты и баллы уровня мощности бури. Солнечные бури в мае оказались такими же длинными, как и праздничные выходные.

Колебания магнитосферы будут 1 и 2 мая, в 3 и 4 числа мощность бури ослабнет, но 5 мая буря возобновится и будет действовать до 7 мая.

Метеозависимым людям стоит быть осторожнее: возможны мигрени и нарушения сна.

На организм метеозависимых людей влияют перепады температуры, изменения погодных условий и скачки атмосферного давления.