Май начнется неблагоприятно для метеозависимых

Начало мая будет сопровождаться магнитными бурями. С 1 по 7 мая Владивосток и Приморский край ожидает магнитная буря уровня G1, учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили точные даты и баллы уровня мощности бури. Солнечные бури в мае оказались такими же длинными, как и праздничные выходные.
Колебания магнитосферы будут 1 и 2 мая, в 3 и 4 числа мощность бури ослабнет, но 5 мая буря возобновится и будет действовать до 7 мая.
Метеозависимым людям стоит быть осторожнее: возможны мигрени и нарушения сна.
На организм метеозависимых людей влияют перепады температуры, изменения погодных условий и скачки атмосферного давления.