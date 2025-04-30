Май начнется неблагоприятно для метеозависимых

Начало мая будет сопровождаться магнитными бурями. С 1 по 7 мая Владивосток и Приморский край ожидает магнитная буря уровня G1, учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили точные даты и баллы уровня мощности бури. Солнечные бури в мае оказались такими же длинными, как и праздничные выходные.