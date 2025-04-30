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Почти 26 тысяч хабаровчан приняли участие в субботнике 30 апреля

Люди привели в порядок дворы, убрали свалки и посадили деревья.

Источник: Комсомольская правда

30 апреля в Хабаровске прошел субботник. Участвовали почти 26 тысяч человек. Основной упор сделали на проблемные зоны, обозначенные в Атласе Хабаровского края. Его составили по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участники навели порядок на 1853 дворовых территориях, убрали 57 участков у памятников и мемориалов. С городских улиц вывезли 17 несанкционированных свалок. Также отремонтировали 10 детских и спортивных площадок.

Общая площадь очищенных газонов — больше 1,4 миллиона квадратных метров. В городе высадили 67 новых деревьев.

Мэр города поблагодарил всех, кто не остался в стороне. По его словам, только совместными усилиями можно сделать Хабаровск чище и комфортнее для жизни.