На Чайковской ТЭЦ-18 проводится капитальный ремонт турбоагрегата

На Чайковской ТЭЦ-18 идёт капитальный ремонт турбоагрегата № 2. Эта станция является основой теплоснабжения города Чайковский, обеспечивая теплом и горячей водой социальные объекты, промышленные предприятия и жилые дома.
Основные работы:
— ревизия подшипников;
— ревизия соединительной муфты роторов высокого и низкого давлений типа Бибби;
— чистка поверхностей охлаждения;
— ремонт вспомогательного оборудования турбины.
Эти меры направлены на повышение надёжности теплоснабжения правобережной части Перми в отопительном сезоне, а также на повышение эффективности работы турбогенератора № 2.
Также будут выполнены мероприятия по продлению разрешенного срока эксплуатации турбины, и экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара.
Зона ответственности «Т Плюс» в Чайковском:
— 242 км тепловых сетей;
— 2 блочно-модульные котельные;
— 1 насосная станция.
«Надёжность теплоснабжения — наш приоритет. Все ремонтные работы выполняются в строгом соответствии с графиком, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям и предприятиям Чайковского», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.
В Чайковском городском округе «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 74 объекта социального значения — детсады, школы, больницы и поликлиники, 41 здание вузов, колледжей и лицеев, 1 дом культуры. Также энергокомпания подаёт тепло и горячую воду дома жителей 521 многоквартирного дома.