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На Чайковской ТЭЦ-18 проводится капитальный ремонт турбоагрегата

На Чайковской ТЭЦ-18 идёт капитальный ремонт турбоагрегата 2.

На Чайковской ТЭЦ-18 идёт капитальный ремонт турбоагрегата № 2. Эта станция является основой теплоснабжения города Чайковский, обеспечивая теплом и горячей водой социальные объекты, промышленные предприятия и жилые дома.

Основные работы:

— ревизия подшипников;

— ревизия соединительной муфты роторов высокого и низкого давлений типа Бибби;

— чистка поверхностей охлаждения;

— ремонт вспомогательного оборудования турбины.

Эти меры направлены на повышение надёжности теплоснабжения правобережной части Перми в отопительном сезоне, а также на повышение эффективности работы турбогенератора № 2.

Также будут выполнены мероприятия по продлению разрешенного срока эксплуатации турбины, и экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара.

Зона ответственности «Т Плюс» в Чайковском:

— 242 км тепловых сетей;

— 2 блочно-модульные котельные;

— 1 насосная станция.

«Надёжность теплоснабжения — наш приоритет. Все ремонтные работы выполняются в строгом соответствии с графиком, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям и предприятиям Чайковского», — отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В Чайковском городском округе «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 74 объекта социального значения — детсады, школы, больницы и поликлиники, 41 здание вузов, колледжей и лицеев, 1 дом культуры. Также энергокомпания подаёт тепло и горячую воду дома жителей 521 многоквартирного дома.