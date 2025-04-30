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Молодым работникам культуры из Башкирии предлагают миллион рублей за переезд в село

В Башкирии работники культуры могут получить миллион рублей за переезд в село.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление о выплате миллиона рублей специалистам культуры, переехавшим работать в сельскую местность. Документ опубликован на портале правовой информации республики.

Получить выплату смогут работники культуры в возрасте до 35 лет, трудоустроенные на полную ставку в сельских населенных пунктах или малых городах Башкирии с численностью населения до 50 тысяч человек. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий или покупку автомобиля.

Прием заявок в Министерстве культуры республики продлится с 15 апреля по 15 июля.

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