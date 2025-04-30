Молодым работникам культуры из Башкирии предлагают миллион рублей за переезд в село

Получить выплату смогут работники культуры в возрасте до 35 лет, трудоустроенные на полную ставку в сельских населенных пунктах или малых городах Башкирии с численностью населения до 50 тысяч человек. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий или покупку автомобиля.