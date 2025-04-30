СК показал момент взрыва СВУ в жилом доме в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в жилом многоквартирном доме 12 апреля произошел мощный взрыв, разрушивший две квартиры. 30 апреля стало известно, что причиной взрыва была детонация самодельной бомбы. Сотрудники ФСБ установили, что граждане Украины и Белоруссии готовили покушение против военнослужащего. Чтобы собрать бомбу, они сняли квартиру посуточно. Во время сборки взрывчатки что-то пошло не так, и она внезапно сдетонировала. Оба сборщика в результате получили ранения, а потом были задержаны.