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Прокуратура выясняет причины повреждения крыши школы под Омском

Специалисты оценят, была ли обеспечена ученикам безопасность.
Источник: Комсомольская правда

В поселке Лесном ураган повредил недавно отремонтированную крышу школы. Инцидентом заинтересовалась Исилькульская межрайоная прокуратура. Об инициировании проверки ведомство сообщило 30 апреля.

«Предварительно установлено, что 29 апреля в результате сильных порывов ветра на здании МБОУ “Лесная СОШ” повреждена кровля площадью около 500 кв. метров. Учеников в момент происшествия в школе не находилось. На место происшествия выезжал Исилькульский межрайонный прокурор Дмитрий Тракимас», — рассказали в пресс-службе.

Фото: прокуратура Омской области.

Специалистам предстоит оценить, насколько безопасными были условия нахождения в школе детей и педагогов. Проверят также качество выполненного в 2023 году частичного ремонта кровли. Сотрудники прокуратуры оставили на своем контроле восстановление крыши здания.

Ранее «КП Омск» рассказала о смертях из-за урагана в регионе.