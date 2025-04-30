Прокуратура выясняет причины повреждения крыши школы под Омском

«Предварительно установлено, что 29 апреля в результате сильных порывов ветра на здании МБОУ “Лесная СОШ” повреждена кровля площадью около 500 кв. метров. Учеников в момент происшествия в школе не находилось. На место происшествия выезжал Исилькульский межрайонный прокурор Дмитрий Тракимас», — рассказали в пресс-службе.