Песков заявил о важности Дня Победы для россиян

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал День Победы одним из самых важных дней для всех россиян.
«День Победы для нас всех, кто живет в нашей стране, в нашей России — это один из главных дней в году. Каждый раз, каждый год старшее поколение вспоминает День Победы и, может быть, даже плачет, молодое поколение — гордится. И все мы испытываем неимоверное чувство единения в этот день. И это происходит каждый год. И так будет происходить всегда, у меня нет ни тени сомнения в этом», — сказал Песков в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.