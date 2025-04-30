Песков заявил о важности Дня Победы для россиян

«День Победы для нас всех, кто живет в нашей стране, в нашей России — это один из главных дней в году. Каждый раз, каждый год старшее поколение вспоминает День Победы и, может быть, даже плачет, молодое поколение — гордится. И все мы испытываем неимоверное чувство единения в этот день. И это происходит каждый год. И так будет происходить всегда, у меня нет ни тени сомнения в этом», — сказал Песков в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые».