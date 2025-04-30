В Иркутской области сезон садоводческих маршрутов стартует с 1 мая

В преддверии дачного сезона Иркутская область готовится к запуску 95 специальных автобусных маршрутов, которые традиционно начнут работу 1 мая. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, из общего количества 51 маршрут будет действовать в пределах муниципальных образований, а 44 соединят разные районы региона. На организацию этих перевозок выделено 32 миллиона рублей.
— Перед открытием сезона проведено обследование дорожных условий по пути следования садоводческих автобусов. При выявлении дефектов дорогу приводят в нормативное состояние. В связи с неблагоприятными погодными условиями на отдельных территориях срок начала осуществления перевозок может быть изменен, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Наибольшее количество межмуниципальных маршрутов — 19 — запланировано в Иркутском районе. В Братске и Братском районе пассажиров будут обслуживать 16 направлений, в Усольском районе и Ангарском городском округе — по 12. От 3 до 7 маршрутов откроют в Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Зиминском и Слюдянском районах, тогда как в отдаленных территориях вроде Киренского или Нижнеилимского районов будет курсировать по одному автобусу.
Особого внимания заслуживают изменения в Усть-Илимске, где четыре садоводческих маршрута переведены на регулируемый тариф. Это нововведение гарантирует стабильность расписания независимо от пассажиропотока, тогда как раньше перевозчики могли самостоятельно изменять график движения. На поддержку этих маршрутов из областного бюджета направлено около семи миллионов рублей.
Напомним, садоводческие маршруты действуют с 1 мая по 30 сентября.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ограничения на продажу алкоголя вводят в Иркутской области с 1 по 9 мая.