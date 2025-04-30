В Иркутской области сезон садоводческих маршрутов стартует с 1 мая

Наибольшее количество межмуниципальных маршрутов — 19 — запланировано в Иркутском районе. В Братске и Братском районе пассажиров будут обслуживать 16 направлений, в Усольском районе и Ангарском городском округе — по 12. От 3 до 7 маршрутов откроют в Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Зиминском и Слюдянском районах, тогда как в отдаленных территориях вроде Киренского или Нижнеилимского районов будет курсировать по одному автобусу.