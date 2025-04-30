«Здание горело открытым пламенем». МЧС сообщило про пожар в цеху деревообработки в Червенском районе

В сообщении уточнили, что сотрудники МЧС работали по информации, связанной с пожаром в цеху деревообработки, расположенном в деревне Иваничи Червенского района. Приехавшие на место спасатели установили, что открытым пламенем горит складское здание размером 4 на 8 метров.