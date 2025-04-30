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«Здание горело открытым пламенем». МЧС сообщило про пожар в цеху деревообработки в Червенском районе

Спасатели тушили пожар в цеху деревообработки в Червенском районе.
Источник: Комсомольская правда

Спасатели тушили пожар в цеху деревообработки в Червенском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

В сообщении уточнили, что сотрудники МЧС работали по информации, связанной с пожаром в цеху деревообработки, расположенном в деревне Иваничи Червенского района. Приехавшие на место спасатели установили, что открытым пламенем горит складское здание размером 4 на 8 метров.

В пресс-службе отметили, что на месте случившегося работали четыре пожарных расчета. Отмечается, что пожар оперативно потушили. Также сказано, что никто не пострадал.

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