«Здание горело открытым пламенем». МЧС сообщило про пожар в цеху деревообработки в Червенском районе

Спасатели тушили пожар в цеху деревообработки в Червенском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.
В сообщении уточнили, что сотрудники МЧС работали по информации, связанной с пожаром в цеху деревообработки, расположенном в деревне Иваничи Червенского района. Приехавшие на место спасатели установили, что открытым пламенем горит складское здание размером 4 на 8 метров.
В пресс-службе отметили, что на месте случившегося работали четыре пожарных расчета. Отмечается, что пожар оперативно потушили. Также сказано, что никто не пострадал.
Ранее милиция задержала гомельчанина из-за опасной находки в гараже.
Тем временем в Минске иностранец пошел в милицию после поиска работы в интернете.
Кроме того, Минтруда напомнило белорусам про 11 выходных дней в мае 2025 года.