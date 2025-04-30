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Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков

Песков: информационные войны могут быть серьезными, но победа куется на поле боя.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Настоящая победа куется на поле боя, хотя информационные войны и могут быть сокрушительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Является ли это (информационные войны — ред.) панацеей? Нет, не является. Войны информационные — это в наше время войны серьезные, они могут быть сокрушительными, он могут быть победными, но настоящая победа все равно куется на поле боя», — сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание».

Он отметил, что победу сегодня «куют» герои России, которые сражаются в специальной военной операции.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.