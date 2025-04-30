Настоящая победа куется на поле боя, заявил Песков

«Является ли это (информационные войны — ред.) панацеей? Нет, не является. Войны информационные — это в наше время войны серьезные, они могут быть сокрушительными, он могут быть победными, но настоящая победа все равно куется на поле боя», — сказал Песков во время лекции на просветительском марафоне «Знание».