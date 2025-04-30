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В Самаре ищут подрядчика для посадки цветов на 4 клумбах на набережной

Контракт появился на сайте госзакупок 29 апреля. Начальная цена составляет 3 млн рублей.

Контракт появился на сайте госзакупок 29 апреля. Начальная цена составляет 3 млн рублей.

Всего цветы нужно высадить на четырех клумбах: на спуске по улице Красноармейской (200 квадратных метров), около бассейна ЦСКА (268), в Маяковского (280) и Полевой (120). Всего — 868 «квадратов».

Среди растений: красная блестящая сальвия, крупноцветковые петунии, прямостоячий тагетес, чайно-гибридная роза, приморская цинерария. Выполнить работы на первой и второй очередях набережной нужно за 30 дней.

«Рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, равномерно облиственной, но не вытянутой или переплетенной между собой», — говорится в техзадании.

Заявки на участие в аукционе принимают до 7 мая. В тот же день подведут итоги. Присоединиться к торгам могут только малые и средние предприниматели. А на днях на самарской набережной посадили 125 роз в честь предстоящего юбилея ГРЭС.

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