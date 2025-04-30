Минздрав хочет освободить врачей от непрофильной работы

«В последние годы под руководством Минздрава России мы вместе с главными врачами, региональными министрами активно перестраиваем процессы в медицинских организациях таким образом, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной работы или административной работы. Это обзвоны пациентов, приглашения на консультации, на диспансеризации, выписка направления на анализы и многое другое, делегируя эту работу среднему медицинскому персоналу и немедицинскому персоналу», — рассказала Кобякова.