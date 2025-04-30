Минздрав хочет освободить врачей от непрофильной работы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ с главврачами и региональными министрами перестраивает процессы в медорганизациях, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной или административной работы, рассказала РИА Новости директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольга Кобякова.
Ранее счетная палата России проанализировала эффективность использования средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021—2023 годах. Согласно отчету ведомства, их можно расходовать экономнее, например за счет снижения трудозатрат медицинских работников на немедицинские функции.
«В последние годы под руководством Минздрава России мы вместе с главными врачами, региональными министрами активно перестраиваем процессы в медицинских организациях таким образом, чтобы максимально освободить врачей от непрофильной работы или административной работы. Это обзвоны пациентов, приглашения на консультации, на диспансеризации, выписка направления на анализы и многое другое, делегируя эту работу среднему медицинскому персоналу и немедицинскому персоналу», — рассказала Кобякова.
Она добавила, что в этой задаче также помогают цифровые инструменты, в том числе с применением искусственного интеллекта, например, роботизированные системы, напоминающие о пациенте, голосовые помощники, система поддержки и принятия врачебных решений.
«Считаю, что значимый результат мы получим уже в ближайшие месяцы», — подчеркнула Кобякова.