В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В этом году исполняется 25 лет, как президент России Владимир Путин стал лидером страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание». Тема его выступления — «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР».
«В эти дни достаточно важный рубеж — 25 лет, как Путин стал Путиным (лидером — ред.) в нашей стране… Путин — президент нашей страны. Нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны», — сказал Песков.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.