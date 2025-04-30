Самочувствие россиян в апреле 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Свое самочувствие в апреле большинство респондентов (52%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 29% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 12% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. И лишь 7% россиян были полны сил, позитива и энергии во второй месяц весны.
Эмоции и источники радости
На эмоциональном уровне апрель для многих оказался непростым. 59% опрошенных испытывали преимущественно усталость, 51% — тревогу. Только 32% чувствовали спокойствие и лишь 15% — радость.
Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (40%), просмотр фильмов, сериалов и видео (40%), а также прогулки (37%).
Другие способы распределились следующим образом:
- Вкусная еда — 30%
- Чтение книг — 19%
- Спорт и физическая активность — 18%
- Хобби и творчество — 18%
- Компьютерные/мобильные игры — 17%
- Социальные сети — 12%
- Саморазвитие и обучение — 11%
- Мероприятия и встречи — 9%
- Шопинг — 8%
Свой вариант указали 5% опрошенных. Наиболее популярными ответами стали: «алкоголь», «работа», «музыка», «хорошая погода», «работа на даче» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».
Цели на 2025 год и их реализация
Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 34% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 10%, а 13% постоянно откладывают. 24% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.
Основным препятствием на пути к целям для большинства стал недостаток сил и энергии (52%). Непредвиденные обстоятельства мешают 33% опрошенных, недостаток времени — 26%, стресс — 24%, слабая мотивация — 23%, страх неудачи и перемен — 15%, другие приоритеты — 11%, прокрастинация — 10%. Свой ответ дали 8%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток денег» и «здоровье».
Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья
Полностью довольны своей жизнью только 13% россиян. 55% скорее довольны, чем нет, 25% — скорее недовольны, и 7% абсолютно недовольны.
Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов. Большинство (51%) не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 24% скорее счастливы, чем нет, 11% — скорее несчастливы, 5% абсолютно несчастливы и 3% затруднились ответить.
На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (78%) и финансовая стабильность (68%). Также на респондентов влияют стабильная ситуация в мире (37%), отношения с друзьями и близкими (34%), внутренний баланс и гармония (27%), любимые занятия и хобби (17%), а также карьера и самореализация (13%) и путешествия (13%).
Тревога и методы борьбы с ней
Тревогу в последнее время часто испытывают 37% опрошенных, иногда — 32%, постоянно — 16%. Редко тревожатся 12%, и только 3% никогда не испытывают тревогу.
51% респондентов тревожность мешает в определенных ситуациях, 32% — серьезно влияет на повседневную жизнь. 12% она почти не мешает, и лишь 5% не ощущают ее влияния вовсе.
Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (68%), финансовые вопросы (57%) и ситуация в стране и мире (53%). Будущее и неопределенность беспокоит 44% респондентов, работа и карьера — 23%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 16%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 12% опрошенных.
Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (51%), а также общение с близкими и друзьями (41%).
Среди других способов респонденты отметили:
- Прогулки — 35%
- Просмотр фильмов или сериалов — 33%
- Занятость на работе — 22%
- Хобби и творчество — 21%
- Спорт и физическая активность — 21%
- Прослушивание музыки — 18%
- Чтение книг — 18%
- Посещение мероприятий и встреч — 5%
- Свой ответ указали 5% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь», «молитва», «компьютерные игры», «шопинг» и «отсутствие способов».
- Уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 4%
- Медитация или дыхательные практики — 4%
- Работа с психологом — 2%
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.