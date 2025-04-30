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Самочувствие россиян в апреле 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail узнала у читателей об их самочувствии в апреле, ощущении счастья и тревоги, а также реализации целей на 2025 год.

Источник: Агентство «Москва»

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 28—29 апреля. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Свое самочувствие в апреле большинство респондентов (52%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 29% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 12% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. И лишь 7% россиян были полны сил, позитива и энергии во второй месяц весны.

Эмоции и источники радости

На эмоциональном уровне апрель для многих оказался непростым. 59% опрошенных испытывали преимущественно усталость, 51% — тревогу. Только 32% чувствовали спокойствие и лишь 15% — радость.

Чтобы улучшить настроение, респонденты чаще всего выбирали время с друзьями и близкими (40%), просмотр фильмов, сериалов и видео (40%), а также прогулки (37%).

Другие способы распределились следующим образом:

  • Вкусная еда — 30%
  • Чтение книг — 19%
  • Спорт и физическая активность — 18%
  • Хобби и творчество — 18%
  • Компьютерные/мобильные игры — 17%
  • Социальные сети — 12%
  • Саморазвитие и обучение — 11%
  • Мероприятия и встречи — 9%
  • Шопинг — 8%

Свой вариант указали 5% опрошенных. Наиболее популярными ответами стали: «алкоголь», «работа», «музыка», «хорошая погода», «работа на даче» и «отсутствие способов, которые поднимают настроение».

Цели на 2025 год и их реализация

Среди тех, кто ставил цели на 2025 год, 34% признались, что двигаются к ним в медленном темпе. Активно работают над реализацией целей — 19%. Пока не приступили к выполнению целей, но планируют начать в ближайшее время — 10%, а 13% постоянно откладывают. 24% россиян вообще не ставили цели на 2025 год.

Основным препятствием на пути к целям для большинства стал недостаток сил и энергии (52%). Непредвиденные обстоятельства мешают 33% опрошенных, недостаток времени — 26%, стресс — 24%, слабая мотивация — 23%, страх неудачи и перемен — 15%, другие приоритеты — 11%, прокрастинация — 10%. Свой ответ дали 8%, где чаще всего в качестве препятствия к целям указывали «недостаток денег» и «здоровье».

Удовлетворенность жизнью и ощущение счастья

Полностью довольны своей жизнью только 13% россиян. 55% скорее довольны, чем нет, 25% — скорее недовольны, и 7% абсолютно недовольны.

Что касается ощущения счастья, то очень счастливыми ощущают себя лишь 6% респондентов. Большинство (51%) не могут однозначно сказать, что счастливы, но и не считают себя несчастливыми. 24% скорее счастливы, чем нет, 11% — скорее несчастливы, 5% абсолютно несчастливы и 3% затруднились ответить.

На ощущение счастья сильнее всего влияет здоровье — свое и близких (78%) и финансовая стабильность (68%). Также на респондентов влияют стабильная ситуация в мире (37%), отношения с друзьями и близкими (34%), внутренний баланс и гармония (27%), любимые занятия и хобби (17%), а также карьера и самореализация (13%) и путешествия (13%).

Тревога и методы борьбы с ней

Тревогу в последнее время часто испытывают 37% опрошенных, иногда — 32%, постоянно — 16%. Редко тревожатся 12%, и только 3% никогда не испытывают тревогу.

51% респондентов тревожность мешает в определенных ситуациях, 32% — серьезно влияет на повседневную жизнь. 12% она почти не мешает, и лишь 5% не ощущают ее влияния вовсе.

Чаще всего тревожность у респондентов вызывает здоровье — свое и близких (68%), финансовые вопросы (57%) и ситуация в стране и мире (53%). Будущее и неопределенность беспокоит 44% респондентов, работа и карьера — 23%, взаимоотношения с близкими и друзьями — 16%. Общее беспокойство без конкретной причины тревожит 12% опрошенных.

Справиться с тревожностью большинству помогает полноценный сон и отдых (51%), а также общение с близкими и друзьями (41%).

Среди других способов респонденты отметили:

  • Прогулки — 35%
  • Просмотр фильмов или сериалов — 33%
  • Занятость на работе — 22%
  • Хобби и творчество — 21%
  • Спорт и физическая активность — 21%
  • Прослушивание музыки — 18%
  • Чтение книг — 18%
  • Посещение мероприятий и встреч — 5%
  • Свой ответ указали 5% респондентов. Наиболее популярными способами борьбы с тревожностью стали: «алкоголь», «молитва», «компьютерные игры», «шопинг» и «отсутствие способов».
  • Уменьшение времени в соцсетях и Интернете — 4%
  • Медитация или дыхательные практики — 4%
  • Работа с психологом — 2%

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.