Самочувствие россиян в апреле 2025 года: результаты опроса Новостей Mail

Свое самочувствие в апреле большинство респондентов (52%) оценили как среднее — в целом все нормально, но случались моменты усталости и плохого настроения. 29% чувствовали себя плохо — испытывали стресс, напряжение и упадок сил. 12% отметили, что ощущали себя очень плохо и измотанно. И лишь 7% россиян были полны сил, позитива и энергии во второй месяц весны.