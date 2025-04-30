Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Газпром нефть» заняла второе место в медиарейтинге нефтегазовых компаний

В ТОП-20 рейтинга также вошел Омский НПЗ «Газпром нефти».

Источник: Комсомольская правда

«СКАН-Интерфакс» опубликовал медиарейтинг российских нефтегазовых компаний по итогам 2025 года. Рейтинг был составлен на основе упоминаний в СМИ, индекса заметности и охвата аудитории.

По ключевым показателям — индексу заметности и числу упоминаний в СМИ — второе место в рейтинге заняла компания «Газпром нефть». Одним из самых значимых инфоповодов стала разработка и успешное тестирование технологии автоматизированного мониторинга воздуха на Омском НПЗ. Также компания «Газпром нефть — ОНПЗ» вошла в топ-20 медиарейтинга, заняв в нем 19-ю строчку.

Омский ОНПЗ стал пилотной площадкой по апробации системы автоматизированного мониторинга воздуха. Соответствующее соглашение было подписано между «Газпром нефтью», Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и минкомсвязи России.

Анализаторы смонтированы на производственных объектах предприятия, их показания в режиме реального времени передаются в Росприроднадзор. ОНПЗ первым в регионе внедрил у себя такую практику.

«Повышая эффективность и безопасность производства, Омский НПЗ поступательно снижает нагрузку на окружающую среду. Наличие системы автоматизированного мониторинга воздуха — важный маркерэкологичного производства. Эта технология формирует новые стандарты информационной прозрачности предприятия перед надзорными органами и омичами», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.