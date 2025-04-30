«Газпром нефть» заняла второе место в медиарейтинге нефтегазовых компаний

«СКАН-Интерфакс» опубликовал медиарейтинг российских нефтегазовых компаний по итогам 2025 года. Рейтинг был составлен на основе упоминаний в СМИ, индекса заметности и охвата аудитории.
По ключевым показателям — индексу заметности и числу упоминаний в СМИ — второе место в рейтинге заняла компания «Газпром нефть». Одним из самых значимых инфоповодов стала разработка и успешное тестирование технологии автоматизированного мониторинга воздуха на Омском НПЗ. Также компания «Газпром нефть — ОНПЗ» вошла в топ-20 медиарейтинга, заняв в нем 19-ю строчку.
Омский ОНПЗ стал пилотной площадкой по апробации системы автоматизированного мониторинга воздуха. Соответствующее соглашение было подписано между «Газпром нефтью», Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и минкомсвязи России.
Анализаторы смонтированы на производственных объектах предприятия, их показания в режиме реального времени передаются в Росприроднадзор. ОНПЗ первым в регионе внедрил у себя такую практику.
«Повышая эффективность и безопасность производства, Омский НПЗ поступательно снижает нагрузку на окружающую среду. Наличие системы автоматизированного мониторинга воздуха — важный маркерэкологичного производства. Эта технология формирует новые стандарты информационной прозрачности предприятия перед надзорными органами и омичами», — отметил генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.