«Газпром нефть» заняла второе место в медиарейтинге нефтегазовых компаний

По ключевым показателям — индексу заметности и числу упоминаний в СМИ — второе место в рейтинге заняла компания «Газпром нефть». Одним из самых значимых инфоповодов стала разработка и успешное тестирование технологии автоматизированного мониторинга воздуха на Омском НПЗ. Также компания «Газпром нефть — ОНПЗ» вошла в топ-20 медиарейтинга, заняв в нем 19-ю строчку.