В центре Петербурга появилась военная техника. Это подготовка к репетиции парада ко Дню Победы

В преддверии 9 мая в Северной столице начались репетиции парада Победы. В центре города жители и гости наблюдали колонны бронетехники, включая танки и боевые машины, на которых изображены георгиевские ленты и красные пятиконечные звезды.
В связи с появлением военной техники в городе были перекрыты участки дорог на центральных улицах. Помимо этого, в некоторых местах дежурили сотрудники ДПС, чтобы следить за движением транспорта.
При этом колонны бронетехники привлекли внимание не только автомобилистов, но и пешеходов. Судя по фотографиям, некоторые горожане решили отвлечься от работы и заснять проезжающие мимо них танки на видео.
Днем 30 апреля в Петербурге состоится репетиция торжественного парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На несколько часов центр города ждут перекрытия. В частности, с 14 часов движение на Невском будет закрыто, такие же ограничения введут в субботу, 3 мая. Кроме того, уже известно, какие улицы будут закрывать с 7 по 9 мая.