В центре Петербурга появилась военная техника. Это подготовка к репетиции парада ко Дню Победы

Днем 30 апреля в Петербурге состоится репетиция торжественного парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На несколько часов центр города ждут перекрытия. В частности, с 14 часов движение на Невском будет закрыто, такие же ограничения введут в субботу, 3 мая. Кроме того, уже известно, какие улицы будут закрывать с 7 по 9 мая.