В Москве запустили тематическую электричку к 80-летию Победы

«Ценой собственной жизни. В 1944 году авиатор Александр Мамкин вызвался эвакуировать группу воспитанников Полоцкого детского дома за линию фронта. Уже на обратном пути самолет Мамкина был подбит, а сам летчик получил осколочное в голову. Раненый и охваченный огнем, он пошел наперекор инструкциям и отказался эвакуироваться. Герой не отпускал штурвал до последнего — пока не нашел подходящую площадку и не посадил самолет. Этот полет стал для него последним — ценой своей жизни Александр Мамкин спас всех детей», — написано в информации.