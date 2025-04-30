В Москве запустили тематическую электричку к 80-летию Победы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Тематическая электричка к 80-летию Великой Победы, посвященная подвигу транспортников во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), будет курсировать в московском регионе, передает корреспондент РИА Новости.
Состав презентовал в среду крупнейший в России пригородный перевозчик «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК). Компания также работает на Московских центральных диаметрах (МЦД).
«К 80-летию Великой Победы ЦППК подготовила и оформила тематический поезд серии ЭП2ДМ, посвященный подвигу работников транспортной отрасли во времена Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении компании.
Состав оформлен снаружи и внутри. В салоне поезда размещена информация о роли работников транспортной отрасли в приближении Великой Победы и их труде во время войны.
«Транспорт под ударом врага. Советская транспортная инфраструктура представляла особую стратегическую важность, из-за чего стала одной из ключевых мишеней врага. Только за первые полгода нацисты совершили около шести тысяч авиационных налетов на железнодорожные пути, сбросив более 46 тысяч бомб и разрушив сотни километров дорог. Но ни беспрестанные бомбежки, ни разрушения не остановили работу транспорта — железнодорожники снова и снова устраняли повреждения, и эшелоны продолжали двигаться к фронту», — говорится на одном из плакатов.
Есть информация, посвященная, например, авиаторам.
«Ценой собственной жизни. В 1944 году авиатор Александр Мамкин вызвался эвакуировать группу воспитанников Полоцкого детского дома за линию фронта. Уже на обратном пути самолет Мамкина был подбит, а сам летчик получил осколочное в голову. Раненый и охваченный огнем, он пошел наперекор инструкциям и отказался эвакуироваться. Герой не отпускал штурвал до последнего — пока не нашел подходящую площадку и не посадил самолет. Этот полет стал для него последним — ценой своей жизни Александр Мамкин спас всех детей», — написано в информации.
Тематический состав будет курсировать между Апрелевкой и Захарово и на МЦД 4 (D4), уточнил журналистам замгендиректора — директор по обеспечению перевозочной деятельности ЦППК Олег Ульянов. По его словам, поезд отправится в первый рейс в ближайшее время.