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Хабенский назвал книги и кино о войне, которые необходимо изучать подросткам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Книги Валентина Пикуля, Бориса Васильева, Виктора Некрасова, а также фильмы Сергея Бондарчука необходимо изучать детям и подросткам для сохранения исторической памяти. Таким мнением поделился народный артист РФ, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: РИА "Новости"

«Книг, которые произвели на меня впечатление, достаточно много. Это и Васильев, это и Пикуль, это и фильмы Бондарчука “Они сражались за Родину”, это и “Судьба человека”, еще назову “В бой идут одни старики”, “Иди и смотри”. И как-то нужно, наверное, привлекать внимание молодых людей для прочтения и просмотра этих фильмов, потому что они действительно рассказывают о людях», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на полях марафона «Знание. Первые».

Среди любимых произведений на военную тематику Хабенский также отметил фильм Алексея Германа — старшего «Проверка на дорогах», повесть Виктора Некрасов «В окопах Сталинграда». «Это стоит изучать, может быть, уже не в детстве, а в юности», — уточнил он.

Первый федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Великой Победы, проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятие охватило 11 площадок во всех федеральных округах России, включая Донбасс и Новороссию. В рамках марафона выдающиеся люди из разных сфер рассказывают молодежи о героической истории Великой Отечественной войны и напоминают, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего. ТАСС — официальный информационный партнер марафона.