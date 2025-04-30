Хабенский назвал книги и кино о войне, которые необходимо изучать подросткам

«Книг, которые произвели на меня впечатление, достаточно много. Это и Васильев, это и Пикуль, это и фильмы Бондарчука “Они сражались за Родину”, это и “Судьба человека”, еще назову “В бой идут одни старики”, “Иди и смотри”. И как-то нужно, наверное, привлекать внимание молодых людей для прочтения и просмотра этих фильмов, потому что они действительно рассказывают о людях», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС на полях марафона «Знание. Первые».