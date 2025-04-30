МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Россия при необходимости встанет на свою защиту, в этом ни у кого не должно быть никакого сомнения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией «Освобождение мира от нацизма. Роль СССР» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«Если нужно будет встать стране огромной — она встанет в любой момент. Никакого сомнения быть ни у кого не должно», — сказал Песков.
Марафон «Знание. Первые» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.