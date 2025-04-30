Несколько улиц перекроют в Астане

Согласно предоставленной информации, старт забега состоится в районе МВЦ EXPO. На время проведения мероприятия будут закрывать движение на участках улиц Туркестан и Акмешит по следующему графику:
- с 20:00 30 апреля — по ул. Туркестан около МВЦ EXPO для установки арки;
- с 06:45 до 10:00 1 мая — улицы Акмешит, Туркестан на участках от МВЦ EXPO до монумента «Байтерек».
Республиканский забег «Бірлік жүгірісі — 2025» посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом: «30 лет единства — 30 лет Ассамблее». Цель забега — объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации. К участию приглашаются как взрослые, так и дети.
Также власти рассказали о дистанциях забега:
- 1 км — детский и инклюзивный забеги;
- 5 км — скандинавская ходьба;
- 5 км — массовый забег поддержки;
- 10 км и 21,1 км — сертифицированные трассы (категории по возрастам);
- 30 км — командная эстафета (6×5 км, не менее одной женщины в команде).
Уточняется, что сбор участников начнется в 05:30 1 мая, а с 07:00 начнутся забеги.
«По завершении мероприятия гостей ждет розыгрыш призов. Приходите 1 мая на забег поддержать участников».Пресс-служба акимата Астаны.
29 апреля 2025 года стало известно, что в Астане временно изменится схема движения 14 автобусных маршрутов.