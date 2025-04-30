Несколько улиц перекроют в Астане

Республиканский забег «Бірлік жүгірісі — 2025» посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом: «30 лет единства — 30 лет Ассамблее». Цель забега — объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации. К участию приглашаются как взрослые, так и дети.