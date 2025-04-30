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Несколько улиц перекроют в Астане

В Астане 1 мая 2025 года состоится республиканский забег «Бірлік жүгірісі 2025». На время проведения мероприятия часть улиц будут закрывать. Об этом сегодня, 30 апреля, проинформировали в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно предоставленной информации, старт забега состоится в районе МВЦ EXPO. На время проведения мероприятия будут закрывать движение на участках улиц Туркестан и Акмешит по следующему графику:

  • с 20:00 30 апреля — по ул. Туркестан около МВЦ EXPO для установки арки;
  • с 06:45 до 10:00 1 мая — улицы Акмешит, Туркестан на участках от МВЦ EXPO до монумента «Байтерек».

Республиканский забег «Бірлік жүгірісі — 2025» посвящен 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и пройдет под девизом: «30 лет единства — 30 лет Ассамблее». Цель забега — объединить все этносы Казахстана в едином стремлении к здоровой и сплоченной нации. К участию приглашаются как взрослые, так и дети.

Пресс-служба акимата Астаны.

Также власти рассказали о дистанциях забега:

  • 1 км — детский и инклюзивный забеги;
  • 5 км — скандинавская ходьба;
  • 5 км — массовый забег поддержки;
  • 10 км и 21,1 км — сертифицированные трассы (категории по возрастам);
  • 30 км — командная эстафета (6×5 км, не менее одной женщины в команде).

Уточняется, что сбор участников начнется в 05:30 1 мая, а с 07:00 начнутся забеги.

«По завершении мероприятия гостей ждет розыгрыш призов. Приходите 1 мая на забег поддержать участников».Пресс-служба акимата Астаны.

29 апреля 2025 года стало известно, что в Астане временно изменится схема движения 14 автобусных маршрутов.