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Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания

Онколог Ивашков: рак появляется в теле человека из-за мутаций клеток.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рак появляется в теле человека из-за мутаций в клетках, рассказал онколог Владимир Ивашков в интервью журналистке Надежде Стрелец.

«К основным причинам онкологии мы относим появление мутаций в нашем теле», — указал он.

Как пояснил врач, у раковых клеток отсутствует механизм смерти, из-за чего они продолжают развиваться в опухоль, а сами мутации клеток могут произойти случайно.

Специалист отметил, что соблюдение здорового образа жизни и правильной диеты не гарантирует полную защиту от возникновения онкологического заболевания, но может в достаточной мере предотвратить появление рака.

Кроме того, онколог посоветовал регулярно проходить профилактические проверки.

В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них «Энтеромикс» — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.