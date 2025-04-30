Россиянам рассказали о причинах появления смертельного заболевания

В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них «Энтеромикс» — онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.