Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5−6 июня

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и более 10 тысяч подключений онлайн в рамках глобального цифрового форума в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе кабмина со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
«Глобальный цифровой форум пройдет 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие станет площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных IT-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках повестки форума участники обсудят актуальные вопросы, сформированные развитием технологий — от эффектов внедрения искусственного интеллекта до проблемы преодоления разрыва в скорости цифровой трансформации разных стран, подходов к повышению цифровой и медиаграмотности различных возрастных групп.