Глобальный цифровой форум в Нижнем Новгороде пройдет 5−6 июня

«Глобальный цифровой форум пройдет 5 и 6 июня в Нижнем Новгороде. Мероприятие станет площадкой для выстраивания диалога между представителями российских и зарубежных IT-компаний, органами власти, научным и экспертным сообществом. Ожидается 1,5 тысячи иностранных гостей и еще более 10 тысяч подключений онлайн», — говорится в сообщении.