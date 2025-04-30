Гастроли русского искусства пройдут в Китае, Вьетнаме и Омане

В начале декабря в Омане откроется уникальная выставка «Россия и Восток. Международные связи и культурные влияния». В экспозиции будут представлены избранные предметы искусства из коллекции Музея Московского Кремля, отражающие восточную составляющую образа русского двора. Всего на выставке будет представлено 124 предмета из собрания Музеев Московского Кремля. Часть памятников ранее не экспонировалась за пределами России и никогда не покидала стен Московского Кремля.