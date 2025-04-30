В Пермском политехе рассказали о родственниках динозавров, живущих рядом с нами

Несмотря на то, что образ динозавров часто ассоциируется с далеким прошлым, гигантскими скелетами в музеях и фильмами о юрском периоде, правда заключается в том, что мы и сегодня делим планету с их современниками и близкими потомками. Эксперт Пермского политеха рассказал, сколько видов динозавров существовало на Земле, почему огромные рептилии массово вымирали, что общего у мезозойского ящера с крокодилом и черепахой и какой вид доисторических гигантов тесно с нами соседствует.