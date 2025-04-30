Новые модульные спорткомплексы появятся в Иркутской области

— При принятии бюджета на 2025 год мы предложили профинансировать первые два объекта — побольше для крупной территории и поменьше, для небольшого муниципалитета. Наши предложения и поправки к бюджету поддержал губернатор Игорь Иванович Кобзев, — рассказала Наталья Дикусарова.