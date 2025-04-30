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Новые модульные спорткомплексы появятся в Иркутской области

О порядке предоставления субсидий из областного бюджета рассказала Наталья Дикусарова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из бюджета Иркутской области будут выделяться субсидии муниципалитетам на возведение модульных спорткомплексов. Первые такие здания появятся уже в этом году. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.

Подробнее о новом порядке выделения средств рассказала вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова. Разработка механизма выделения средств велась совместно с областным минспорта.

— При принятии бюджета на 2025 год мы предложили профинансировать первые два объекта — побольше для крупной территории и поменьше, для небольшого муниципалитета. Наши предложения и поправки к бюджету поддержал губернатор Игорь Иванович Кобзев, — рассказала Наталья Дикусарова.

По итогам первого конкурса заявок от муниципалитетов было принято решение направить субсидии в Чунский округ и Черемхово. Именно этим муниципалитетам предстоит стать первыми в испытании программ строительства быстровозводимых социальных объектов.

Таким образом до конца текущего года в Черемхово построят универсальный спортзал, площадью 800 кв.м. А в Чунском округе появится спортивный объект площадью 450 "квадратов. Депутаты Заксобрания будут контролировать ход строительства.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала о том, что в Заксобрании Иркутской области прошел круглый стол в формате видеоконференцсвязи с представителями Народных Советов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.