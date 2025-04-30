Самарцам рассказали о причинах нехватки путевок в летние лагеря

Путевки в самые популярные лагеря забронировали всего за 30 секунд. Сервисом воспользовались более 23 тысяч человек. Но у тех, кто не успел устроить отдых для ребенка, еще есть шанс получить путевку. Как рассказали в минсоцдемографии Самарской области, каждый день в 09.00 на портале будет появляться информация об освободившихся путевках, которые можно будет забронировать. А вот второй волны бронирования в регионе не планируют.