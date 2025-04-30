Самарцам рассказали о причинах нехватки путевок в летние лагеря

Стало известно, почему не все жители Самарской области успели забронировать путевки в детские лагеря. В этом году бронирование проходило в один день, 25 апреля, через госуслуги. Но многие жаловались на то, что из-за технических проблем не смогли оформить путевку. Жалобы на сложившуюся ситуацию пишут под постами губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте. На них ответили в минцифре Самарской области.
— В связи с повышенным спросом на определенные лагеря в период пиковой загрузки наблюдалась некоторая задержка работы сайта, связанная с обработкой большого количества запросов, — написал представитель министерства и отметил, что в этот день заблокировали 879 вредоносных запросов.
Путевки в самые популярные лагеря забронировали всего за 30 секунд. Сервисом воспользовались более 23 тысяч человек. Но у тех, кто не успел устроить отдых для ребенка, еще есть шанс получить путевку. Как рассказали в минсоцдемографии Самарской области, каждый день в 09.00 на портале будет появляться информация об освободившихся путевках, которые можно будет забронировать. А вот второй волны бронирования в регионе не планируют.