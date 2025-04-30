Мокрый снег и другие ненастья: какой будет погода в первые выходные мая в Москве

— Температура в Москве ночью составит плюс 3−5 градусов, по области — от 0 до 5 градусов тепла. Днем в Москве будет облачно, усиление дождя ожидается во второй половине дня, вечером. Максимальная температура составит плюс 8−10 градусов, по области — плюс 6−11 градусов. Ветер будет восточным со скоростью 6−11 метров в секунду, в отдельный период — с порывами до 15 метров в секунду, — сообщил синоптик.