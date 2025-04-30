Мокрый снег и другие ненастья: какой будет погода в первые выходные мая в Москве

В четверг, 1 мая, россияне отметят праздник весны и труда. Однако погода в столичном регионе не порадует его жителей на предстоящих праздничных выходных. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, праздник 1 Мая будет омрачен ненастной погодой. В ночные часы будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. На севере Московской области ожидается мокрый снег.
— Температура в Москве ночью составит плюс 3−5 градусов, по области — от 0 до 5 градусов тепла. Днем в Москве будет облачно, усиление дождя ожидается во второй половине дня, вечером. Максимальная температура составит плюс 8−10 градусов, по области — плюс 6−11 градусов. Ветер будет восточным со скоростью 6−11 метров в секунду, в отдельный период — с порывами до 15 метров в секунду, — сообщил синоптик.
В пятницу, 2 мая, в ночные часы сохранится вероятность осадков в виде мокрого снега при температуре по Московской области от 0 до 5 градусов тепла. В Москве до заморозков дело не дойдет: ночная температура в столице составит от плюс 1 до 3 градусов.
— Днем 2 мая в Москве воздух будет прогреваться до 8−10 градусов, по области — от 6 до 11 градусов. Ветер сохранит скорость 6−11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду и изменит свое направление на север, — отметил эксперт.
В субботу и воскресенье температура воздуха в столичном регионе повысится. Ночью в Москве будет переменная облачность, но обойдется без осадков. При прояснениях температура воздуха будет понижаться до 0−2 градусов тепла.
Самый теплый день на майских праздниках.
— Днем облаков будет больше, но и прояснения тоже будут. Местами пройдет умеренный дождь. Температура будет подниматься до 12−14 градусов тепла. Ветер станет юго-западным со скоростью 5−10 метров в секунду и снова с порывами до 15 метров в секунду, — добавил собеседник «ВМ».
В ночь на 3 мая в Московской области возможны заморозки до минус 1 градуса. В дневные часы общий фон минимальной температуры воздуха составит от 0 до 3 градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами с умеренным дождем. Столбики термометров достигнут плюс 11−16 градусов. Ветер в области будет таким же, как и в Москве.
— В воскресенье ночью ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, температура — плюс 3−8 градусов. Днем потеплеет до 12−17 градусов, но местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный ветер стихнет до 2−7 метров в секунду, — рассказал Ильин.
Что касается атмосферного давления, то 1 мая оно составит 743 миллиметра ртутного столба. Этот показатель несущественно вырастет в пятницу до 748 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью упадет до 734 миллиметров ртутного столба.
— Среднесуточные значения температуры так и не достигнут нормального значения по климату для этих чисел месяца. Они будут отставать с 1 мая, 2 мая и в субботу отставание составит порядка 4−6 градусов, а в воскресенье — 1−2 градуса, — заключил синоптик.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в первых числах мая в Москве. По его словам, за это время суммарно может выпасть 25−50 процентов месячной нормы осадков.