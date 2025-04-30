В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы

ЛУГАНСК, 30 апр — РИА Новости. Следственное управление по ЛНР совместно с курсантами курсантами и кадетами Луганской академии Следственного комитета России провели в Луганске акцию, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадив геоглиф в виде надписи с памятной датой, рассказал РИА Новости заместитель руководителя военно-следственного управления по объединенной группировке сил полковник юстиции Максим Казаков.
«У нас сегодня проводится высадка геоглифа “80 лет Победы”, приуроченная к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Привлекаем мы на это мероприятие курсантов Академии Следственного комитета и кадетов, а также сотрудники Следственного управления по ЛНР помогают», — рассказал Казаков.
Собеседник агентства отметил, что решили привлечь детей, так как важно воспитать поколение, которое будет помнить великий подвиг предков.
«Мы решили к этому мероприятию привлечь именно деток, потому что воспитательный процесс в нашей работе — самый главный, потому что мы готовим новое поколение, новое поколение людей, которые помнят о подвиге наших предков, ну и труд он сплачивает коллектив», — подытожил он.