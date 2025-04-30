В Луганске высадили геоглиф к 80-летию Победы

«Мы решили к этому мероприятию привлечь именно деток, потому что воспитательный процесс в нашей работе — самый главный, потому что мы готовим новое поколение, новое поколение людей, которые помнят о подвиге наших предков, ну и труд он сплачивает коллектив», — подытожил он.