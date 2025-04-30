Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пяти улицах Омска появились новые дорожные разметки

Власти поделились планами дальнейшего обновления магистралей.
Источник: Комсомольская правда

На Светловской, Маргелова, Вавилова, Камышовой улицах и дублере Дмитриева появились новые «разметки безопасности». Их нанесли яркой, стойкой краской специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Новость сообщила мэрия 30 апреля.

«В ближайшее время работы продолжатся на улицах Ватутина, О. Кошевого, Комарова и многих других. Параллельно сегодня подрядчик будет наносить разметку пластиком возле школы № 83, где планируется обновить 35,2 кв. метра покрытия», — рассказали в пресс-службе администрации.

Ведется также работа в связи с гарантийными случаями. Освежаются разметки на проезжих частях 56 улиц — Орджоникидзе, Лукашевича и в других локациях.

Ранее «КП Омск» показала, как дорожники восстанавливают пригородную трассу, обслуживающую турпотоки в регионе.