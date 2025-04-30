На пяти улицах Омска появились новые дорожные разметки

«В ближайшее время работы продолжатся на улицах Ватутина, О. Кошевого, Комарова и многих других. Параллельно сегодня подрядчик будет наносить разметку пластиком возле школы № 83, где планируется обновить 35,2 кв. метра покрытия», — рассказали в пресс-службе администрации.