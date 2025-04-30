Победителями конкурса «Больше, чем путешествие» стали 300 человек

«В этом году в конкурс впервые поданы заявки не только из России, но и Беларуси — свыше 5 тысяч человек, включая все регионы нашей страны. Это не только конкурс, это полноценное сообщество, которое сегодня объединяет более 12 тысяч экскурсоводов, педагогов, студентов и краеведов. Это те люди, которые популяризируют свою малую родину, транслируют достижения и ценности страны, формируют у молодого поколения стремление к новым знаниям», — приводятся в сообщении слова главы Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова.