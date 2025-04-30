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Победителями конкурса «Больше, чем путешествие» стали 300 человек

Победителями международного конкурса «Больше, чем путешествие» стали 300 человек.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Победителями международного конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» стали 300 человек, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи.

Финал третьего сезона конкурса проходил с 27 по 29 апреля в парке «Патриот».

«По итогам программы были награждены 300 победителей в пяти номинациях», — говорится в сообщении.

В Росмолодежи заверили, что победители уже в мае выступят гидами и координаторами экскурсий по местам боевой и трудовой славы времен Великой Отечественной войны.

«В этом году в конкурс впервые поданы заявки не только из России, но и Беларуси — свыше 5 тысяч человек, включая все регионы нашей страны. Это не только конкурс, это полноценное сообщество, которое сегодня объединяет более 12 тысяч экскурсоводов, педагогов, студентов и краеведов. Это те люди, которые популяризируют свою малую родину, транслируют достижения и ценности страны, формируют у молодого поколения стремление к новым знаниям», — приводятся в сообщении слова главы Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова.

Как уточнили в Росмолодежи, третий сезон конкурса включал себя пять номинаций. В первой номинации выявили лучших авторов экскурсий в городах-героях России и Белоруссии, во второй — в городах воинской славы, в третьей — в городах трудовой доблести, в четвертой — в других населенных пунктах обеих стран. В пятой номинации — «Лучший менеджер туризма» — определили самых ярких и талантливых профессионалов с высокими организаторскими способностями.