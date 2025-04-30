Поклонская поздравила россиян с языческим праздником

Экс-прокурор Крыма увлекается языческими практиками. Так, 31 октября Поклонская поздравила граждан с языческим кельтским праздником Самайн. Она обратилась к гражданам с просьбой вспомнить о своих предках, приготовить им символическое угощение, а также подвести итоги личного пути. Кроме того, она призвала к переменам в жизни.