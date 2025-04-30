Несколько форматов акции «Бессмертный полк» предложили в Ростовской области

Также с 1 по 11 мая предлагается наносить фотографии на одежду и транспорт, оформлять подобным образом можно любые машины, от личных до служебных. В этот же период можно будет сменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны. Конструктор снимков доступен на сайте проекта.