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Несколько форматов акции «Бессмертный полк» предложили в Ростовской области

Жители Ростовской области могут присоединиться к участию в акции «Бессмертный полк».

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области смогут присоединиться к участию в акции «Бессмертный полк». Организаторы подготовили сразу несколько форматов, с помощью которых можно будет почтить память участников Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Одной из основных активностей будет онлайн-шествие в День Победы. Участников просят до 6 мая разместить на специальном сайте фотографию и информацию о своем герое. Напомним, традиционный проход «Бессмертного полка» в этом году отменили.

Также с 1 по 11 мая предлагается наносить фотографии на одежду и транспорт, оформлять подобным образом можно любые машины, от личных до служебных. В этот же период можно будет сменить свои аватарки на портреты участников Великой Отечественной войны. Конструктор снимков доступен на сайте проекта.

Также с 1 по 11 мая в школах, детских садах, библиотеках, офисах и бизнес-центрах, музеях, театрах и других учреждениях откроются «Стены памяти», на которых все желающие смогут разместить портреты своих ветеранов.

Более подробную информацию об этих и других форматах «Бессмертного полка» можно найти на официальном сайте проекта.

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