Гатин рассказал, каким районам Татарстана угрожает нашествие саранчи

«Саранча угрожает нам каждый год, она приходит со стороны Самарской области. Страдают Нурлатский, частично Алькеевский, Лениногорский и Спасский районы. В прошлом году от саранчи пострадали небольшие площади. Чтобы не допустить большого экономического ущерба, необходимо создавать буферную зону», — рассказал он.