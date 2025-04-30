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Гатин рассказал, каким районам Татарстана угрожает нашествие саранчи

Из-за благоприятных погодных условий летом в 21 регионе России, включая Татарстан, ожидается нашествие саранчи.

Источник: ИА Татар-информ

Какие районы республики могут пострадать от вредителя, корреспонденту «Татар-информа» сообщил замдиректора филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в РТ Идрис Гатин.

«Саранча угрожает нам каждый год, она приходит со стороны Самарской области. Страдают Нурлатский, частично Алькеевский, Лениногорский и Спасский районы. В прошлом году от саранчи пострадали небольшие площади. Чтобы не допустить большого экономического ущерба, необходимо создавать буферную зону», — рассказал он.

По данным Гатина, земли сельскохозяйственного назначения должны быть хорошо обработаны, без сорных растений и вредителей.

«Из года в год она (саранча) была, Минсельхозпрод РТ всегда имеет запасы разрешенных агрохимикатов, чтобы предотвратить распространение вредителя», — добавил Гатин.

Он пояснил, что от нашествия саранчи страдают зерновые культуры — пшеница, а также бобовые — горох. Технические культуры особо не страдают.

«Мы в любом случае должны быть готовы к неблагоприятной ситуации, если она будет. Надо регулярно и систематически проводить мониторинг», — подчеркнул Гатин.