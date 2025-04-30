В Уфе 13 мам уговорили не отказываться от новорождённых малышей.

В Уфе 13 рожениц уговорили не отказываться от своих новорожденных малышей, детей забрали в семью. Еще шестеро женщин все же приняли решение не воспитывать детей своими силами. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила доклад начальника управления по опеке и попечительству Ильнара Сатаева.