В Уфе 13 мам уговорили не отказываться от новорождённых малышей.

В Уфе 13 рожениц уговорили не отказываться от своих новорожденных малышей, детей забрали в семью. Еще шестеро женщин все же приняли решение не воспитывать детей своими силами. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщила доклад начальника управления по опеке и попечительству Ильнара Сатаева.
По ее словам, в башкирской столице 93% (1370 человек) сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, удалось найти новые семьи. Всего на конец 2024 года в башкирской столице проживало 1468 детей-сирот.