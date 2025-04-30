В Заксобрании Иркутской области наградили ветеранов комсомола

Первый зампредседателя областного парламента Кузьма Алдаров напомнил собравшимся о том, что комсомольцы внесли большой вклад в развитие Приангарья. Участвовали они и в Великой Отечественной войне. В свое время в нашем регионе шло 29 всесоюзных и областных комсомольских строек. Одним из самых ярких примеров такого строительства является город Братск. Вице-спикер добавил, что в настоящее время члены движения «Ветераны комсомола» ведут большую работу по патриотическому воспитанию, участвуют и в сборе помощи для участников СВО.