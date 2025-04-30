Предприятия Самарской области в сфере ЖКХ задолжали свыше миллиарда рублей

Долг коммунальных предприятий Самарской области достиг 1,1 млрд рублей.
Предприятия ЖКХ Самарской области задолжали энергетикам свыше 1,1 млрд рублей. Среди крупнейших неплательщиков:
— АО «Водоканал» (Нефтегорский р-н) — 117,4 млн руб.;
— МП г. о. Самара «Самараводоканал» — 46,09 млн руб.;
— ООО «СамРЭК-Эксплуатация» — 129,1 млн руб.;
— Муниципальное предприятие Ставропольского района («СРС») — 46,8 млн руб.
Особенно выделяется транспортная компания ТТУ, чей долг превышает 60 млн рублей. За просрочку платежей возможны ограничения подачи энергии транспортным объектам. Граждан такие санкции не затронут. Ранее подобные случаи приводили к ограничениям поставок электричества для отдельных объектов ЖКХ.
Ранее «МК в Самаре» сообщал о том, что в Самаре ищут подрядчика для посадки цветов на 4 клумбах на набережной.
Также наше издание сообщало о том, что почти сотню килограммов семян сосны посеяли на Фёдоровском лесном питомнике.
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